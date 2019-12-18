«Зенит» почти побил свой рекорд по числу побед в 2019 году

Уходящий год стал одним из самых успешных для сине-бело-голубых по количестве побед. В 2019 году петербургский «Зенит» провел 45 матчей, из которых 28 оказались выигрышными. Также было 10 поражений и семь матчей закончились ничьей.

Самым лучшим годом по числу побед для «Зенита» стал 2010 год, когда команда одержала победу в 31 игре из 44. Тогда тренером футболистов был Лучано Спалетти. Вторым успешным годом стал 2016.

Команда Семака в этом году забила 87 голов в общей сложности. По результативности в этом году сине-бело-голубые лишь приблизились к рекорду, который был поставлен в 1993 году (97 мячей), а также к 2016-му году, когда было забито 90 мячей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны имена игроков, которые хотят уйти из «Зенита».