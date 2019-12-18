Стали известны самые частые поисковые запросы петербуржцев в 2019 году

Аналитики «Яндекса» определили, какие события больше всего интересовали россиян в настоящем году.

Так, самые частые поисковые запросы среди жителей Северной столицы были об открытии станций метро фиолетовой ветки — «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар».

Также значимым событием для Петербурга стали выборы губернатора города, что подтверждается числом интернет-запросов. Не меньше жителей интересовало жестокое убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. На четвертом месте оказались случаи заболевания корью в городе на Неве, а на пятом – появление в городе такси Bolt.

По России самой популярной темой по количеству поисковых запросов в интернете стали выборы в Украине. Также граждан интересовали пожар в соборе Парижской Богоматери, митинги и протестное голосование в столице, катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве и ажиотаж вокруг «Зоны 51».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых угоняемых машинах в Северной столице за 2019 год.