Названы самые угоняемые машины 2019 года в Петербурге

Определены три самые популярные автомобильные марки среди угонщиков в Петербурге и Ленобласти. Рейтинг составлялся с учетом статистики за девять месяцев 2019 года.

В топ вошли Hyundai, Toyota и KIA, сообщает компания «АльфаСтрахование». Самым популярным среди угонщиков стал кроссовер Hyundai Tucson. На него пришлось 3,16% от всех угонов. Следом расположились Toyota Camry (2,4%) и KIA Sportage (2,26%).

Угонщики также не обошли стороной Hyundai Solaris (1,5%), Ford Focus (1,09%), KIA Ceed (1,04%), KIA Rio (0,71%) и другие автомобили массового сегмента.

«Традиционно автомобили массового сегмента становятся лидерами по количеству угонов. Это порождает повышенный спрос на детали для их ремонта и, как следствие, интерес к автомобилям у угонщиков», — отметил руководитель управления урегулирования розничных убытков Северо-Западного регионального центра «АльфаСтрахования» Заур Карданов.

Интерес автоугонщиков также вызывают машины Lexus и Toyota. Их похитители чаще всего вывозят в Среднюю Азию для продажи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали группу автоугонщиков. В ходе расследования полиции удалось обнаружить бокс для разборки похищенных машин и промышленную площадку для продажи их запчастей.