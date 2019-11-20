В Петербурге нашли площадку для продажи запчастей угнанных авто

Полиция выяснила, что происходит с угнанными иномарками. В Ленобласти обнаружили бокс для разборки похищенных авто, а в Петербурга — промышленную площадку для продажи их запчастей.

Группа автоугонщиков была задержана 14 ноября. По данным правоохранителей, в её состав входят пять мужчин и женщина — супруга одного из соучастников. Задержать их удалось после кражи красного Kia Rio в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Полиция полагает, что роли между членами группы были четко распределены — организатор, подборщики потенциальных авто для краж, мастера по разукомплектованию машин и продавцы запчастей.

Машины похищали в разных районах города. Затем подельники перегоняли автомобили в гаражный бокс в поселке Пудость в Ленобласти, где они проходили разукомплектовку. На фургоне автозапчасти перевозили на промышленную территорию на улице Степана Разина в Петербурге. Там их разбирали и продавали «с рук». Часть запчастей реализовывали через интернет.

В гаражном боксе полиция обнаружила множество автозапчастей и двигателей на автомобили Kia и Hyundai. В квартире одного из подозреваемых найдено оборудование для автоугонов.

Расследование продолжается. Один из подозреваемых заключен под стражу, двое находятся под домашних арестом, трое — под подпиской о невыезде.