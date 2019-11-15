Полиция задержала группу автоугонщиков в Петербурге

Полиция Петербурга задержала пять человек, подозреваемых в краже красного автомобиля Kia Rio. Есть вероятность, что это не первый их угон.

В полицию Василеостровского района 14 ноября обратилась 55-летняя женщина, работающая финансистом на одном из крупных заводов Петербурга. Она сообщила, что неизвестные угнали её автомобиль — красный Kia Rio 2017 года выпуска стоимостью 800 тыс. рублей.

Обнаружить автомобиль, но уже с другими номерами, удалось вечером того же дня. На месте задержали трех граждан 29-42 лет. Мужчины находились в угнанной машине, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Еще двое подозреваемых были задержаны в Шушарах и на Ленинском проспекте.

При обысках у задержанных обнаружили оборудование для автоугонов: приборы для сканирования сигнализаций и вскрытия машин, свертки замков и устройства для подавления сигналов GSM.

Машина возвращена владелице. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к другим автоугонам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петербурга приговорили к 7 годам и 5 месяцам в колонии общего режима за кражу двух автомобилей.