Жительница Петербурга отправится в колонию за угоны автомобилей

Она обвиняется в краже двух автомобилей, стоимость каждого из которых составляет более 250 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Она обвиняется в краже двух автомобилей, стоимость каждого из которых составляет более 250 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Суд приговорил жительницу Петербурга к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Она обвиняется в краже двух автомобилей, стоимость каждого из которых составляет более 250 тыс. рублей, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Суд установил, что обвиняемая в поселке Парголово похитила два автомобиля КИА «РИО» и «Тайота Марк 2», припаркованные возле домов потерпевших. Оба автомобиля спустя несколько дней были обнаружены в частично разукомплектованном виде в районе гаражных кооперативов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе во вторник по горячим следам задержали угонщика вазовской «шестерки». В ходе проверки выяснилось, что на счету злоумышленника еще два угона, совершенных на этой неделе — автомобилей «Газель» и «Фольксваген Каравелла».