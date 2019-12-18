Рынок недвижимости Санкт-Петербурга: ситуация сегодня и перспективы 2020 года

Уходящий год порадовал долгожданным событием — Центральный банк РФ несколько раз снижал ключевую ставку, которая к декабрю достигла 6,5%. Это, конечно, отразилось и на рынке недвижимости. Артем Ксенофонтов, директор компании «Этажи» в Санкт-Петербурге, подвел итоги 2019 года и рассказал, чего ждать в 2020-м тем, кто еще не успел приобрести недвижимость.

Эскроу счета аукнутся лишь в 2021 году

В 2019 году рынок недвижимости был достаточно активен. Рост количества сделок начался в июле и продолжается до сих пор. Одной из причин увеличения активности на рынке может быть снижение ключевой ставки, а вместе с ней и улучшение условий по ипотеке.

Общероссийский тренд, связанный с ростом цен коснулся и города на Неве. В среднем стоимость квадратного метра на квартиры от собственников выросла на 6%. Теперь средняя стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире в Санкт-Петербурге — 124 610 рублей, в двухкомнатную — 117 628 рублей.

На рынке новостроек также заметен рост стоимости квадратного метра примерно на 15%. Некоторые девелоперы связывают это с введением проектного финансирования и эскроу счетов. Аналитики считают, что оценить последствия таких изменений в законодательстве можно будет не ранее 2021 года.

«Фактические последствия перехода на проектное финансирование можно будет оценивать не ранее 2021 года. Но к тому моменту сами контуры текущей реформы могут скорректироваться не раз. То, что можно оценить сегодня — это ожидания. Карта повышения будущей себестоимости эффектно разыграна. Девелоперы, не без оснований, нарисовали не самую радужную картину будущего рынка. Покупатели в эту перспективу поверили. Как результат цены в конце 2018-начале 2019, действительно, выросли в большинстве городов. Но все дальнейшие движения рынка будут уже определяться балансом предложения и платежеспособного спроса»,

— рассказал Михаил Хорьков, заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов.

На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге — 124 610 рублей, в двухкомнатной — 117 628 рублей.

Ипотека стала популярнее?

Очередной Совет директоров Банка России, состоявшийся 25 октября 2019 года, принял решение снизить ключевую ставку до 6,5% годовых. Предыдущая ключевая ставка Банка России составляла 7% и срок её действия продлился около двух месяцев.

Вслед за этим событием ведущие банки страны стали снижать ипотечные ставки. Так, в РФ средняя одобренная ипотечная ставка в декабре на вторичное жилье — 9,5%, на загородную недвижимость — 10,3%.

В Санкт-Петербурге в 2019 году самые низкие ставки по ипотеке действовали в нескольких кредитных организациях: в Сбербанке 6,5% (ипотека «приобретение строящегося жилья (программа субсидирования», в ВТБ 8,4% (ипотека «Новостройки»), в Газпромбанке 4,9% (Ипотека в ползунках) и др. Средняя ставка по ипотеке сейчас — 9%.

Хороший выбор ипотечных программ и очередное снижение ставок положительно сказались на и так уже активном рынке недвижимости.

Ипотека еще дешевле

Количество предложений на первичном, вторичном и загородном рынках Санкт-Петербурга стабильно растет. Больше всего квартир от собственников в 2019 году было представлено в Приморском и Московском районах по средней цене 134 000 — 143 000 рублей за квадратный метр. Если же говорить о новостройках, то наибольшее количество предложений представлено также в Московском районе со средней стоимостью квадратного метра — 144 208 рублей.

На данный момент в базе компании «Этажи» представлено более 45 000 квартир в новостройках и от собственников, загородных домов, дач и земельных участках.

«Рынок насыщен предложениями о продаже объектов недвижимости, поэтому сейчас как никогда проще найти свой дом, квартиру или земельный участок, при этом приобрести их в ипотеку по действующим сниженным ставкам. Мы ежедневно помогаем сотням тысяч людей подобрать и оформить самый выгодный вариант ипотеки. Для наших клиентов такая услуга предоставляется бесплатно, мало того они получают специальные скидки от банков в размере до 0,8 процента годовых. А при сумме кредита в 2-3 миллиона рублей — это позволяет сэкономить на ипотеке до нескольких сотен тысяч рублей»,

— поделился Артем Ксенофонтов, директор компании «Этажи» в Санкт-Петербурге.

Что ждет рынок недвижимости в 2020 году?

По оценкам экспертов, в начале 2020 года цены на недвижимость традиционно замедлят свой рост, но ненадолго. Если разговоры об очередном снижении ключевой ставки Центробанком станут все же реальностью, это увеличит покупательский спрос на рынке недвижимости, а значит подстегнет и цены. Ожидать какого-либо существенного снижения цен на недвижимость точно не стоит, в любом случае, с учетом инфляционных процессов и изменений в сфере строительного законодательства стимулов для снижения цен на сегодняшний день — нет. На них может оказывать давление лишь снижение покупательского спроса, но это давление невелико.

«На среднюю цену квадратного метра влияет очень много факторов, начиная от макроэкономических изменений и развития городской инфраструктуры и, заканчивая исключительно сезонными колебаниями цен. В связи со сниженными ставками по ипотеке, наблюдается рост покупательского спроса. На самом деле, с учетом тех условий кредитования, которые предлагаются нашим клиентам и большого количества предложений на рынке недвижимости, сейчас удачное время для поиска наиболее выгодного варианта»,

— подвел итог Артем Ксенофонтов, директор компании «Этажи» в Санкт-Петербурге.