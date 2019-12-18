На парковке на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП

На парковке на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 18 декабря в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием пяти машин.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на парковке на Выборгском шоссе у дома №110 недалеко от церкви.

«ДТП на Выборгском шоссе 110 у церкви. На парковке пострадало пять машин. Нарочно не придумаешь», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на Среднеохтинском проспекте столкнулись легковые автомобили. Авария произошла на трамвайных путях. На опубликованных фотографиях видно, что машины заблокировали движение пассажирского транспорта.

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