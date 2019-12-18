Подозреваемый в педофилии житель Химози отрицает обвинение и просит встречи с Путиным

В Гатчинском районе Ленобласти подозреваемый в насилии над собственной 13-летней дочерью Андрей Бовт заявил, что дело было сфабриковано и он невиновен.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Ленобласти Юлия Матолыгина рассказала журналистам, что Бовт проходит одновременно по четырем статьям. Ему вменяют не только изнасилование, но и насильственные действия сексуального характера в отношении дочери, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. Обвинение пока не предъявлено.

Сам подозреваемый отрицает изнасилование и надругательство, заявив, что «дело было сфабриковано против тех, кто борется с наркобизнесом и коррупцией».

Отвечая на вопрос о происхождении найденного в его доме арсенала оружия, Бовт заявил, что не имеет права говорить об этом из-за его службы. Он также отказался говорить что же это за служба. Он утверждает, что не пускал детей в школу ради их безопасности. Однако он опять не смог ответить на вопрос, откуда исходила данная опасность. Затем он попросил встречи с российским президентом.

Старший помощник руководителя СУ СКР по области заявила, что Бовт не состоит на учете у психиатра. Он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

Матолыгина также рассказала, что остальные дети не жаловались на насилие со стороны отца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что местные жители рассказали о многодетной семье с арсеналом оружия под Гатчиной.