В Калининском районе два хулигана избили арматурой жителя Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали нападавших, а затем передали их сотрудникам полиции. Фото: Pixabay

Сотрудники Росгвардии задержали нападавших, а затем передали их сотрудникам полиции. Фото: Pixabay

В Калининском району задержаны двое мужчин, которые на дворовой территории одного из предприятий арматурой нанесли телесные повреждения другому гражданину.

Между несколькими мужчинами, находившимися на дворовой территории одного из предприятий на Полюстровском проспекте, произошел конфликт, причины которого устанавливаются, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой двое граждан металлической арматурой нанесли своему оппоненту телесные повреждения.

Работники предприятия, ставшие очевидцами драки, нажали кнопку тревожной сигнализации. Сигнал «тревога» поступил в центр оперативного управления ОВО по Калининскому району Петербурга, после чего к объекту был направлен наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии задержали нападавших, а затем передали их сотрудникам полиции.

С места происшествия была изъята металлическая арматура. Пострадавший гражданин обратился за медицинской помощью в травмпункт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Тосно Ленобласти следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы. Гражданка обвиняется в применении насилия к сотруднику правопорядка.