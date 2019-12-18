В Петербурге соцработница, зарезавшая инвалидов, отсидит почти 15 лет

Женщина подавала на апелляцию, но приговор менять не стали.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга. 35-летнюю Юлию, которая работала в Центре соцобслуживания населения Питкярантского муниципального района и зарезала двух инвалидов, признали виновной и отправили в колонию общего режима на 14,5 лет. Женщина пыталась подавать апелляцию, но ее протесты не были услышаны судьей.

Напоминаем, что страшное преступление было совершено 5 ноября в 2018 году. Женщина пришла в квартиру к своим подопечным и по непонятной причине нанесла инвалидам около 40 ударов. От полученных травм они скончались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Стрельны избила мужа сковородкой и зарезала ножом. Установлено, что во время ссоры после совместного распития алкоголя она ударила своего мужа сковородой по голове, а после схватила нож и нанесла ему несколько ударов. Потерпевший скончался на месте.