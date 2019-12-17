Жительница Стрельны избила мужа сковородкой и зарезала ножом

В Петродворцовом районе Петербурга задержана женщина, которая нанесла своему мужу смертельные ножевые ранения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в субботу, 14 декабря. Полиция Петродворцового района выехала на место происшествия после сообщения о ножевом ранении в доме №17 по Красносельскому шоссе. На месте происшествия был обнаружен турп 50-летнего мужчины.

Правоохранители задержали подозреваемую в совершении преступления в понедельник, 16 декабря. Ей оказалась 45-летняя супруга убитого. Установлено, что во время ссоры после совместного распития алкоголя она ударила своего мужа сковородой по голове, а после схватила нож и нанесла ему несколько ударов. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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