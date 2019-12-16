Спор из-за музыки в баре на Колокольной закончился поножовщиной

Двое петербуржцев устроили драку из-за музыки в одном из рестобаров в центре города – каждый из них хотел поставить свой трек.

Все произошло в субботу, 14 декабря, в заведении на Колокольной улице. Словесная перепалка между посетителями перешла на кулаки, а затем один из них достал нож, порезав руку второму.

Хулиганы попались на глаза сотрудникам вневедомственной охраны. В момент происходящего бойцы Росгвардии патрулировали улицы. Однако дебошир решил так просто не сдаваться и рванул обратно в заведение. Нож он бросил на землю, но и это его не спасло.

Как сообщили в пресс-службе организации, пострадавший отправился в больницу, а задержанный – в отдел полиции.

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