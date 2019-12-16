Полицейские ищут поджигателя машины на Двинской

Полицейские ищут поджигателя машины на Двинской
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Петербурга горит автомобиль. Соответствующая информация поступила сотрудникам правоохранительных органов.

Обо всем стало известно сегодня, 16 декабря. Неустановленный автомобиль полыхает на улице Двинской. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Стражи порядка устанавливают личности причастных к инциденту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе поселка Металлострой, которой угрожал соседке убийством. Он уверял, что сделает это сковородкой.

автомобиль ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверка
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