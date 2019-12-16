Житель поселка Металлострой угрожал убить соседку сковородкой

В поселке Металлострой задержан мужчина, который, угрожая убийством, пытался ударить металлической сковородкой свою соседку в коммунальной квартире.

Между мужчиной и женщиной, которые находились в коммунальной квартире на Центральной улице, произошел конфликт на фоне личной неприязни. В какой-то момент злоумышленник схватил первый попавшийся под руку предмет, которым оказалась металлическая сковородка, и начал угрожать гражданке расправой, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Жильцы дома, услышав женские крики, сразу же обратились в правоохранительные органы. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, который задержал злоумышленника.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

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