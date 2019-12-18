Прокуратура требует привести в порядок «Водонапорную башню» в Красном Селе

Прокуратура проверила состояние объекта культурного наследия «Водонапорная башня», который находится в Красном Селе на улице Восстановления.

Объект находится в собственности ООО «Гатчинатеплострой».

Во время проверки был обнаружен целый ряд нарушений, сообщили в прокуратуре Петербурга.

В частности, на объекте имеются повреждения, множественные шелушения окрасочного слоя, разрушение штукатурного слоя на отдельных участках вплоть до оголения кирпичной кладки, местами разрушены карнизные свесы на уровне второго этажа, разрушению подверглась цокольная часть здания.

В адрес руководителя организации внесено представление с требованием устранить нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга жильцы пожаловались в прокуратуру на незаконную перепланировку дома, который представляет из себя объект культурного наследия. Речь идет о доме 51 на Садовой улице Петербурга. Проверка показала, что компания “Тандер” решила открыть в помещении магазин “Магнит” и поэтому демонтировала перегородки и заполнила дверные проемы.