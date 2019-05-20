Объект культурного наследия переделали под “Магнит”

КГИОП Петербурга не давал согласия на перепланировку дома на Садовой.
В Адмиралтейском районе Петербурга жильцы пожаловались в прокуратуру на незаконную перепланировку дома, который представляет из себя объект культурного наследия, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 20 мая.
Речь идет о доме 51 на Садовой улице Петербурга. Проверка показала, что компания “Тандер” решила открыть в помещении магазин “Магнит” и поэтому демонтировала перегородки и заполнила дверные проемы.
Согласия КГИОПа Петербурга, которое нужно в таком случае, компания не получила. От руководства организации потребовали немедленно устранить все нарушения закона. В КГИОП направили материалы проверки — вероятно, там тоже примут меры, передают в прокуратуре Петербурга.
Ранее Gazeta.sPb сообщила, что петербуржцы обеспокоены хулиганством на памятниках.