Объект культурного наследия переделали под “Магнит”

В прокуратуру обратились возмущенные жители Санкт-Петербурга. Фото: Google.Maps
В прокуратуру обратились возмущенные жители Санкт-Петербурга. Фото: Google.Maps

КГИОП Петербурга не давал согласия на перепланировку дома на Садовой.

В Адмиралтейском районе Петербурга жильцы пожаловались в прокуратуру на незаконную перепланировку дома, который представляет из себя объект культурного наследия, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 20 мая.

Речь идет о доме 51 на Садовой улице Петербурга. Проверка показала, что компания “Тандер” решила открыть в помещении магазин “Магнит” и поэтому демонтировала перегородки и заполнила дверные проемы.

Согласия КГИОПа Петербурга, которое нужно в таком случае, компания не получила. От руководства организации потребовали немедленно устранить все нарушения закона. В КГИОП направили материалы проверки — вероятно, там тоже примут меры, передают в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что петербуржцы обеспокоены хулиганством на памятниках.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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