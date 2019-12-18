В Петербурге запустили еще 16 новых низкопольных троллейбусов

Новые троллейбусы можно встретить на центральных маршрутах №№ 5 и 22. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Новые троллейбусы можно встретить на центральных маршрутах №№ 5 и 22. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Новые троллейбусы появились на маршрутах в центре и на юге Петербурга.

Троллейбусы модели БКМ-321 поступили в троллейбусные парки №№ 1 и 2 (10 и 6 единиц соответственно) и заменили на линии модели более ранних лет, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Новые троллейбусы можно встретить на центральных маршрутах №№ 5 и 22, а также на юге, на маршрутах №№ 15, 24, 26, 29, 36, 39, 44.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае 2020 года в Петербург прибудет партия из ста односекционных автобусов вместимостью до ста человек. Аукцион на закупку объявил ГУП «Пассажиравтотранс». Стоимость автобусов оценивается в 1,67 млрд рублей