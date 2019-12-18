Петербургский таксист пожаловался на дебошира Панина

Мужчина уверяет, что актер оторвал рычаг переключения передач в машине.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Актер Алексей Панин приехал в Санкт-Петербург и оказался в центре скандала. На него с заявлением обратился петербуржец, работающий в такси «Столичной транспортной компании». Он рассказал, что подвозил артиста до улицы Гончарной, и по непонятной причине Алексей Панин оторвал рычаг переключения передач.

Очевидцы также поделились видеозаписью, на которой запечатлен финал инцидента. Актер кричит, что готов ударить мужчину и что в полиции ему не помогут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алексей Панин пристегнул рыдающую дочь к батарее. Жестокие методы воспитания актера повергли общественность в шок.