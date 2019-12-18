Петербургский таксист пожаловался на дебошира Панина

Петербургский таксист пожаловался на дебошира Панина
Фото: Instagram

Мужчина уверяет, что актер оторвал рычаг переключения передач в машине.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Актер Алексей Панин приехал в Санкт-Петербург и оказался в центре скандала. На него с заявлением обратился петербуржец, работающий в такси «Столичной транспортной компании». Он рассказал, что подвозил артиста до улицы Гончарной, и по непонятной причине Алексей Панин оторвал рычаг переключения передач.

Очевидцы также поделились видеозаписью, на которой запечатлен финал инцидента. Актер кричит, что готов ударить мужчину и что в полиции ему не помогут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алексей Панин пристегнул рыдающую дочь к батарее. Жестокие методы воспитания актера повергли общественность в шок.

алексей панин такси
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пробки в Петербурге превысили норму, водители стоят в центре
В Петербурге решают вопрос об украшении витрин к Новому году
Закрытие дамбы в Петербурге решили отложить
В Петербурге энергетики пообещали усиленно работать все праздники
СКА подписал новый контракт с голкипером Самоновым
Автобусы и маршрутки встали из-за ДТП на Меншиковском проспекте
Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит штраф
Беглов вошел в топ-10 по упоминаемости в соцмедиа