Алексей Панин пристегнул рыдающую дочь к батарее

Жестокие методы воспитания актера повергли общественность в шок.

Видео странного содержания актер Алексей Панин выложил на своей странице в Instagram-аккаунте. Он в целях воспитания привязал свою 12-летнюю дочь Аню к батарее – на кадрах видно, что ребенок плачет, но Панина это не останавливает. Подписчики в очередной раз раскритиковали артисты, его поведение также прокомментировала председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Анна Кульчицкая, передает РЕН ТВ.

Она считает, что такие шутки непозволительны, так как они могут негативно сказаться на психике ребенка. Женщина считает, что у самого Алексея Панина не совсем все хорошо с головой.

На данный момент профиль Панина недоступен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Панина раскритиковали за «курящую» малолетнюю дочь.