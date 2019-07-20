Панина раскритиковали за «курящую» малолетнюю дочь

Актер выложил в соцсети видео, на котором его ребенок держит в руках сигарету.

Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте актера Алексей Панина. На ней запечатлена его 11-летняя дочь в футболке с надписью «Жмурки». В руках девочка держит сигарету. Комментарии под постом он скрыл, призвав поклонников высказываться под другими. Ранее он также выложил фотографию, на которой Николай II стоит вместе с дочерью, курящей сигарету в мундштуке. «Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая II. Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке. Всем Добра!» – написал он.

Ассоциирует ли Панин себя и свою дочь с царем – сложно судить, но вот фанатам такая параллель показалась неудачной. Люди считают, что актер заигрался и ему стоит прекратить развращать ребенка. Некоторые убеждены, что с таким отцом у девочки нет шансов стать нормальным человеком.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что актеру Панину выписали штраф 59 тысяч рублей за курение в самолете.