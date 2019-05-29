Актеру Панину выписали штраф 59 тысяч рублей за курение в самолете

Фото: Livestory
Фото: Livestory

Суд обязал российского актера Алексея Панина выплатить штраф в размере 59 тысяч рублей авиакомпании «Победа» за курение в самолете.

Об этом сообщает РИА «Новости». По данным издания, 1 декабря 2018 года актера сняли с рейса Москва — Стамбул, после того как на замечание бортпроводника по поводу курения в салоне самолета, Панин ответил пьяным дебошем. Отмечается, что авиакомпании «Победа» была вынуждена провести дополнительную санобработку самолета.

Суд обязал артиста выплатить «Победе» компенсацию в размере 59 тысяч рублей.

Сам Панин опроверг информацию о том, что он устроил в самолете дебош .

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Алексей Панин написал на своей странице в инстаграм, что ему стыдно за награду, которую актер получил в 2002 году из рук Владимира Путина за роль в фильме «Звезда», на что Лев Лещенко назвал его «шушерой».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
алексей панин дебош происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При массовом ДТП на Народного Ополчения иномарка повалила столб и перекрыла ...
Актеру Панину выписали штраф 59 тысяч рублей за курение в самолете
Петербуржцы жалуются на кучу мусора в Тучковом переулке
Беглов озвучил план строительства метро в Кудрово
Новоселы Полюстрово будут жить со свалкой до конца 2019 года
На Зины Портновой забил мощный фонтан после прорыва трубы (видео)
Дороги Ленобласти закроют для большегрузов на выходные
В Петербурге задержали банду «щипачей», грабивших интуристов в ...