Актеру Панину выписали штраф 59 тысяч рублей за курение в самолете

Суд обязал российского актера Алексея Панина выплатить штраф в размере 59 тысяч рублей авиакомпании «Победа» за курение в самолете.

Об этом сообщает РИА «Новости». По данным издания, 1 декабря 2018 года актера сняли с рейса Москва — Стамбул, после того как на замечание бортпроводника по поводу курения в салоне самолета, Панин ответил пьяным дебошем. Отмечается, что авиакомпании «Победа» была вынуждена провести дополнительную санобработку самолета.

Суд обязал артиста выплатить «Победе» компенсацию в размере 59 тысяч рублей.

Сам Панин опроверг информацию о том, что он устроил в самолете дебош .

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Алексей Панин написал на своей странице в инстаграм, что ему стыдно за награду, которую актер получил в 2002 году из рук Владимира Путина за роль в фильме «Звезда», на что Лев Лещенко назвал его «шушерой».