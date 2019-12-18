Ветер, грозящий Петербургу наводнением, не отступит до вечера четверга

Петербург попал под влияние небольшого, но очень активного циклона. Из-за сильного ветра город оказался под угрозой наводнения. Дамбу решено закрыть.

«В самое ближайшее время центр этого облачного вихря достигнет Санкт-Петербурга. С приближением циклона уже начал усиливаться ветер», — рассказала gazeta.spb.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Ночью ветер бушевал над югом Норвегии, разгоняясь до 15-20 м/с и 25-28 м/с над проливами. Особенность его в том, что в город он пришел с юго-запада. Это направление считается самым опасным для Петербурга с точки зрения нагона воды в Неве.

Центр циклона будет пересекать Петербург ночью, к утру четверга он окажется на границе Ленинградской и Вологодской области. Таким образом, город окажется в тыловой части циклона.

«Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, но останется таким же очень сильным. Погода начнет успокаиваться не раньше вечера четверга», — отметила Елена Волосюк.

Как рассказали gazeta.spb.ru в дирекции комплекса защитных сооружений, закрытие дамбы в Петербурге ожидается в районе 16 часов. Примерно в это время начнется движение затворов всех водопропускных отверстий.

Решение о закрытии дамбы в связи с угрозой наводнения ранее согласовал губернатор Петербурга Александр Беглов.