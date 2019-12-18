Ленобласть заключила госконтракты на строительство моста через Волхов

Ленобласть заключает госконтракты на строительство новых мостов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье.

Работы планируется начать в 2020 году. Работы обойдутся в 8 млрд рублей, заказчиком строек выступает ГКУ «Ленавтодор», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Построить мост через Свирь планируется за шесть лет, через Волхов — за пять лет. Протяженность нового моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра. Согласно предварительной информации, на мосту будет действовать максимально разрешенная скорость в 120 км/ч. Первые автомобили смогут проехать по новой переправе до конца 2026 года.

Длинна нового моста через Волхов составит 437 метров, ширина — 13.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области построят новый автомобильный мост через реку Свирь. Он будет находиться в Подпорожском районе.