Мост через реку Свирь построят за 3,6 млрд рублей

В Ленинградской области построят новый автомобильный мост через реку Свирь. Он будет находиться в Подпорожском районе.

Контракт о строительстве переправы подписан между ГКУ «Ленавтодор» и московскому ООО «ЕвроТрансСтрой», сообщается в пресс-службе компании. Стоимость контракта оценивается в 3,6 млрд рублей.

Мост построят длиной в 726 метров и шириной проезжей части в 7,5 метра. Согласно предварительной информации, на мосту будет действовать максимально разрешенная скорость в 120 км/ч. Первые автомобили смогут проехать по новой переправе до конца 2026 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выбран застройщик, который достроит проблемный ЖК «Вариант». Объект должны были сдать еще два года назад, он завершен только на 10%.