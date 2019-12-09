Выбран застройщик, который достроит проблемный ЖК «Вариант»

Объект должны были сдать еще два года назад, он завершен только на 10%.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщили в Смольном. За долгострой «Вариант» возьмутся сразу две компании – ГК «Стоун» и ГК «ПИК». За процессом будет наблюдать лично вице-губернатор Николай Линченко.

Напоминаем, что возводить жилой комплекс начали в 2014 году, а закончить должны были в 2017, но на данный момент он готов всего лишь на 10%. ООО «Ареал» был признан банкротом. Дольщиками ЖК «Вариант» являются 569 человек, которые все это время ждут ключей от квартир.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что в 2020 году всерьез займутся проблемой недостроенных домов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщики проблемных ЖК бросаются под колеса машин на Суворовском. Люди, которые вложили деньги в строительство домов в Девяткино, устроили акцию.