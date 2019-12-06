Дольщики проблемных ЖК бросаются под колеса машин на Суворовском

Люди, которые вложили деньги в строительство домов в Девяткино, устроили акцию.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург». Обманутые дольщики вышли на дорогу на Суворовском проспекте, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Они заявляют, что один из домов должны были сдать еще 22 месяца назад, а другой – 11 месяцев назад. К акции присоединились все, чьи застройщики медлят.

Ленинградцы попросили прощения у автомобилистов, отмечая, что им ничего не остается как выйти на улицу. Они подчеркивают, что неправильно, когда компании самовольно переносят все сроки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщикам трех долгостроев в Ленобласти выплатят компенсации. Так, на компенсацию могут рассчитывать дольщики жилых комплексов «Морошкино», «Ёлки Вилладж» и «Азбука».