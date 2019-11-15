Дольщикам трех долгостроев в Ленобласти выплатят компенсации

В Ленинградской области стало известно, дольщики каких проблемных ЖК получат компенсации, сообщили в правительстве области.

Так, на компенсацию могут рассчитывать дольщики жилых комплексов «Морошкино», «Ёлки Вилладж» и «Азбука». Все долгострои расположены во Всеволожском районе Ленобласти. Решения по первым трем объектам в области были приняты в ходе заседания наблюдательного совета Фонда помощи дольщикам.

Следующее заседание наблюдательного совета Фонда состоится в декабре, где будут приняты решения по другим долгостроям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданке ввели в эксплуатацию 18-летний долгострой. Многоэтажный дом на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга начали строить в начале двухтысячных.