Дольщикам трех долгостроев в Ленобласти выплатят компенсации

Дольщикам трех долгостроев в Ленобласти выплатят компенсации
Дольщики трех долгостроев получат компенсации. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Ленинградской области стало известно, дольщики каких проблемных ЖК получат компенсации, сообщили в правительстве области.

Так, на компенсацию могут рассчитывать дольщики жилых комплексов «Морошкино», «Ёлки Вилладж» и «Азбука». Все долгострои расположены во Всеволожском районе Ленобласти. Решения по первым трем объектам в области были приняты в ходе заседания наблюдательного совета Фонда помощи дольщикам.

Следующее заседание наблюдательного совета Фонда состоится в декабре, где будут приняты решения по другим долгостроям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданке ввели в эксплуатацию 18-летний долгострой. Многоэтажный дом на Гражданском проспекте в Калининском районе Петербурга начали строить в начале двухтысячных.

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Дольщикам трех долгостроев в Ленобласти выплатят компенсации
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