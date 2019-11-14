На Гражданке возвели 18-летний долгострой

Многоэтажку на Гражданском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга начали строить в начале двухтысячных.
Прошлый застройщик стал банкротом, а новое руководство стройки появилось всего четыре года назад, в 2015 году. Сегодня, 14 ноября, стало известно, что дольщики наконец-то получили ключи от своих, в прямом смысле, долгожданных квартир в доме по адресу Гражданский проспект, 107.
В завершенном долгострое смогут разместиться 400 семей, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Замглавы комитета по строительству Евгений Барановский также отметил, что за прошедшие десять месяцев 2019 года удалось ввести в эксплуатацию 15 проблемных зданий.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Петербурга обратились в суд. Парламентарии выступают против застройки Сада на Неве.