Депутаты в суде оспаривают застройку Сада на Неве

Депутаты в суде оспаривают застройку Сада на Неве
Борис Вишневский. Фото: assembly.spb.ru

В Санкт-Петербургский городской суд направлен иск об отмене закона об исключении Сада на Неве из ЗНОП. На его месте планируют возвести Судебный квартал.

С иском в суд обратились депутаты муниципального совета МО Смольнинское от партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова и Дмитрий Балтруков и депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, выступающие против застройки Сада на Неве.

«Теперь, когда поправки приняты, нужно использовать судебные процедуры, поскольку закон в данном случае прямо нарушен», — отметил Вишневский в разговоре с gazeta.spb.ru ранее.

Парламентарий подчеркнул, что исключать участки из ЗНОП запрещено, если обеспеченность в районе меньше нормативной. В Центральном районе норматив равен 6 кв. метрам на человека, обеспеченность при этом составляет чуть больше 4 кв. метров.

«Если очень хочется строить Судебный квартал, отправляйтесь в Металлострой, в район совхоза «Детскосельский»или в Шушары — куда-нибудь в поля ближе к аэропорту», — сказал Вишневский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять депутатов проголосовали против исключения Сада на Неве из ЗНОП. Законопроект поддержали 38 парламентариев.

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Депутаты в суде оспаривают застройку Сада на Неве