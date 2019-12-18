Жители дома на Обуховской обороны унюхали странный химический запах

На место уже приехали сотрудники Водоканала.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Петербуржцы, проживающие в ЖК «Князь Александр Невский», вызвали сотрудников Водоканала из-за жалоб на химический запах. Они уверяют, что источником стала ливневка во дворе. Местный житель рассказал, что уже есть случаи отравления. Петербуржцам приходится открывать окна и двери, чтобы проветривать помещения и не угодить в больницу.

По предварительным данным, вода с химическим запахом попала в ливневую канализацию со стороны реки Мурзинки. Пока что Водоканал никак не комментирует инцидент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Купчино нашли предполагаемого виновника токсичного запаха. На прошлой неделе петербуржцы жаловались на химический запах. Источник не могли найти довольно долго.