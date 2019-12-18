После дела Голунова в МВД создали группу по борьбе с правонарушениями среди наркополицейских

В этом году самый громкий скандал, связанный с наркополицией, разгорелся вокруг истории с журналистом Иваном Голуновым. Фото: Baltphoto

В этом году самый громкий скандал, связанный с наркополицией, разгорелся вокруг истории с журналистом Иваном Голуновым. Фото: Baltphoto

В центральном аппарате МВД России создали специальную группа по борьбе с правонарушениями среди наркополицейских.

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — сообщили в МВД.

В этом году самый громкий скандал, связанный с наркополицией, разгорелся вокруг истории с журналистом Иваном Голуновым.

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Дело Голунова находится под грифом «секретно». СК сообщал, что засекречена только часть дела, а именно материалы проверки, которую провело Управление собственной безопасности МВД по поводу возможного превышения должностных полномочий сотрудниками ведомства при задержании Голунова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет принял решение засекретить все материалы по делу журналиста Ивана Голунова, в связи с чем он призвал начать общественное, открытое расследование.