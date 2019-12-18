В Петербурге становится меньше ресторанов

В Петербурге в 2019 году открыто новых 383 заведения, при этом закрыто 408 точек общепита. Рестораны и кафе закрывают чаще всего в связи с административным давлением и жалобами жителей домов, где на первых этажах работают заведения общепита.

Поэтому в 2019 году индекс развития ресторанного рынка Санкт-Петербурга оказался отрицательным – он составил 0,94, следует из данных ГК «БестЪ».

По данным экспертов в Петербурге работает всего 5520 точек общественного питания, в целом они занимают помещения площадью 1,77 млн м2. Из всего этого числа ресторанов, кафе и точек стритфуда в 2019 году открылись всего 383 заведения, закрылись 408. После этого рынок общепита Петербурга стал меньше на 110 тысяч м2 общепита.

Причины сокращения разные: это и маркетинговые просчеты самих рестораторов, так и возросшее административное регулирование отрасли со стороны госорганов. Также существенное влияние на судьбу закрытых заведений оказали жалобы жителей домов, на первых этажах которых располагались рестораны и кафе.

Однако, считают аналитики, в 80% случаев закрытия 2019 года произошли не навсегда – заведения общепита могут открыть после смены команды, кухни, концепции заведения и т.д. ами.