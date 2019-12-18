Бывший капитан «Зенита» Данни заявил о завершении карьеры футболиста

Бывший капитан &#171;Зенита&#187; Данни заявил о завершении карьеры футболиста
Мигель Данни. Фото: instagram.com

Экс- капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни объявил о завершении карьеры футболиста.

«Да, я закончил карьеру. Сейчас отдыхаю, провожу время с семьей. Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра», – рассказал Данни, сообщает «Российская газета».

После того, как он ушел из португальского «Маритиму» ему поступило предложение от одного из российского клуба, однако Данни не принял его, «потому что это был не «Зенит».

Он отметил, что вернулся бы в Россию в том случае, если бы поступило приглашения от «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уходящий год стал одним из самых успешных для сине-бело-голубых по количестве побед. В 2019 году петербургский «Зенит» провел 45 матчей, из которых 28 оказались выигрышными. Также было 10 поражений и семь матчей закончились ничьей.

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