Сегодня СКА сыграет с ЦСКА на «Газпром Арене»

Сегодня СКА сыграет со своим принципиальным соперником ЦСКА в рамках Регулярного чемпионата КХЛ.

Армейское дерби состоится 19 декабря на «Газпром Арене» в рамках «Русской классики». Матч начнется в 20:00.

Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

СКА находится на первом месте в Западной конференции, имея в своем активе 54 очка. ЦСКА отстает на одно очко и занимает второе место на Западе.

Напомним, 2 декабря СКА обыграл ЦСКА со счетом 4:2. Встреча состоялась в Москве. Нападающий СКА Александр Барабанов оформил хет-трик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Встреча прошла в Петербурге в Ледовом дворце.