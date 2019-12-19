Сегодня СКА сыграет с ЦСКА на «Газпром Арене»

Сегодня СКА сыграет с ЦСКА на «Газпром Арене»
Армейское дерби состоится 19 декабря на «Газпром Арене» . Фото: ХК СКА

Сегодня СКА сыграет со своим принципиальным соперником ЦСКА в рамках Регулярного чемпионата КХЛ.

Армейское дерби состоится 19 декабря на «Газпром Арене» в рамках «Русской классики». Матч начнется в 20:00.

Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

СКА находится на первом месте в Западной конференции, имея в своем активе 54 очка. ЦСКА отстает на одно очко и занимает второе место на Западе.

Напомним, 2 декабря СКА обыграл ЦСКА со счетом 4:2. Встреча состоялась в Москве. Нападающий СКА Александр Барабанов оформил хет-трик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 5:2 в пользу СКА. Встреча прошла в Петербурге в Ледовом дворце.

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