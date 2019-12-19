Суд выселил нерадивого отца из квартиры в Петербурге

В Петербурге суд запретил мужчине жить в квартире и пользоваться ей. Причиной этого стало отсутствие у него родительских прав.

«Мужчина лишен судом родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей», — уточнили в прокуратуре Петербурга.

По закону родители, лишенные прав, не могут жить вместе с детьми. Из квартиры их могут выселить по требованию органов опеки и попечительства или прокурора в судебном порядке.

С иском в защиту прав девочки обратился прокурор Калининского района. Суд требования удовлетворил в полном объеме. Отец ребенка признан утратившим право пользоваться жильем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мать двоих сыновей 2015 и 2017 годов рождения лишили родительских прав. Как рассказали соседи, женщина била и кусала детей.