Кусавшая детей жительница Петербурга осталась без родительских прав

Кусавшая детей жительница Петербурга осталась без родительских прав
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге мать двоих сыновей 2015 и 2017 годов рождения лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми.

Как сообщает уполномоченный по правам детей в Петербурге Светлана Агапитова, суд принял решение о лишении матери и отца пострадавших детей родительских прав.

Мальчики находились в Центре содействия семейному воспитанию с лета текущего года. За полгода детей не навестили ни их родители, ни их родственники. После того, как решение суда вступит в силу, для детей начнут искать приемную семью. В пресс-службе отметили, что мальчики уже пришли в себя после произошедшего.

Напомним, что летом в полицию Приморского района позвонили жильцы дома, где проживали дети, и рассказали о непрекращающемся плаче ребенка. Правоохранители приехали проверить квартиру и обнаружили избитых детей. Установлено, что регулярно пьющая мать била и кусала своих сыновей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родителей маленькой девочки, с рождения живущей в больнице, могут лишить родительских прав.

дети лишение родительских прав мать новости спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Встреча Дед Мороза и Новый год на Дворцовой получили одобрение ГАТИ
Видеоканал Медиасиндиката М.тв рассказал, как выжить клоунам, работающим с ...
СК возбудил дело против матери, пытавшейся выкинуть двухлетнюю дочь из окна
Кусавшая детей жительница Петербурга осталась без родительских прав
Продовец-игроман задержан за кражу телефонов на 3 миллиона
На Измайловском ВАЗ врезался в стену дома
Собчак в серьгах с ликом Иисуса Христа шокировала подписчиков новым образом
Сосульки на крышах в Петербурге будут сбивать дронами