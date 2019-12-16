Кусавшая детей жительница Петербурга осталась без родительских прав

В Петербурге мать двоих сыновей 2015 и 2017 годов рождения лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми.

Как сообщает уполномоченный по правам детей в Петербурге Светлана Агапитова, суд принял решение о лишении матери и отца пострадавших детей родительских прав.

Мальчики находились в Центре содействия семейному воспитанию с лета текущего года. За полгода детей не навестили ни их родители, ни их родственники. После того, как решение суда вступит в силу, для детей начнут искать приемную семью. В пресс-службе отметили, что мальчики уже пришли в себя после произошедшего.

Напомним, что летом в полицию Приморского района позвонили жильцы дома, где проживали дети, и рассказали о непрекращающемся плаче ребенка. Правоохранители приехали проверить квартиру и обнаружили избитых детей. Установлено, что регулярно пьющая мать била и кусала своих сыновей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родителей маленькой девочки, с рождения живущей в больнице, могут лишить родительских прав.