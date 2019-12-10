Родителей маленькой девочки, с рождения живущей в больнице, могут лишить родительских прав

У девочки нет причин для содержания в больнице, однако родители считают иначе. Фото: pixabay

У девочки нет причин для содержания в больнице, однако родители считают иначе. Фото: pixabay

Московские органы опеки намерены через суд лишить родительских прав отца и мать пятилетней девочки, с рождения проживающей в частном перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера.

Как сообщает городской департамент труда и соцзащиты населения, перинатальный центр в течение полугода подавал на родителей девочки в суд, чтобы они забрали ее домой. Стоит отметить, что девочка полностью здорова. Суд обязал родителей ребенка забрать ее домой, однако они так этого и не сделали.

Теперь чиновники намерены добиться полного лишения родительских прав и передачи ребенка в детский дом. Врачи центра рассказали, что у девочки нет причин для содержания в больнице, однако родители считают иначе. Они готовы оплачивать ребенку проживание в отдельной палате и работу двух нянь

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургские хирурги прооперируют девочку с родимым пятном, занимающим 80% тела.