Петербургские хирурги прооперируют девочку с родимым пятном, занимающим 80% тела

Пятимесячную малышку из Кургана с огромным доброкачественным образованием на коже — невусом, — прооперируют врачи петербургского педиатрического университета.

Мама девочки рассказала о том, что хирурги Северной столицы предложили свою помощь, на своей странице в социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 29 ноября. Этот случай стал резонансным после того, как в одной из церквей Кургана малышку отказались крестить вместе с другими детьми. Кроме того, как рассказывала gazeta.spb.ru, священник потребовал заплатить четыре тысячи рублей за проведение таинство, поскольку счел, что девочка заразна.

Родители пытались найти клинику, в которой готовы помочь, поскольку столь масштабное образование — пятно покрывает 80% тела, — может стать злокачественным. Но подходящие условия нашлись только в Израиле, где запросили слишком большую для семьи сумму. После этого стало известно, что девочку перевезут в Петербург, где ей попытаются помочь хирурги педиатрического университета.