Девочку с родимым пятном отказались крестить из-за страха заразиться

Священник посчитал, что быть рядом с ребенком опасно для него.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Девочку хотели крестить в Кургане, но священник отказался, так как боялся заразиться. Его испугал внешний вид малышки – родимое пятно покрывает почти 80% ее тела. Эксперты отмечают, что невус может стать причиной рак, но врачи из государственной клиники не берутся лечить ребенка, а лечение в Израиле обойдется в 33 миллиона рублей.

Мама ребенка, общаясь с журналистами, отметила, что на ее дочь часто странно смотрят и даже тычут в нее пальцем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США экс-священники, обвиненные в педофилии, продолжают работать с детьми. Агентство, ссылаясь на собственные источники, уверяет, что экс-священники до сих пор нарушают закон. Они хранят детскую порнографию и вступают в незаконные интимные акты.