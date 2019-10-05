В США экс-священники, обвиненные в педофилии, продолжают работать с детьми

Некоторые из них даже продолжают играть важную роль в церкви.

Об этом стало известно 4 октября. Обо всем сообщает агентство Associated Press. Несколько сотен священников католической церкви обвинили в насилии над несовершеннолетними. СМИ утверждает, что несмотря на это, власти не очень-то обеспокоены их деятельностью. Известно, что подозреваемые в растлении малолетних продолжают работать с детьми в школах, больницах и прочих организациях. Другие же все еще служат церкви.

Агентство, ссылаясь на собственные источники, уверяет, что экс-священники до сих пор нарушают закон. Они хранят детскую порнографию и вступают в незаконные интимные акты.

Напоминаем, что в грязных преступлениях обвинили более 1,7 тысяч человек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге суд закрыл дело священника, не лечившего приемную дочь от ВИЧ. Ходатайство о прекращении было заявлено стороной защиты. Подсудимые и государственный обвинитель не возражали.