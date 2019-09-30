В Петербурге суд закрыл дело священника, не лечившего приемную дочь от ВИЧ

В Петербурге суд закрыл дело священника, не лечившего приемную дочь от ВИЧ
Дело слушалось в закрытом режиме. Фото: Pixabay

Красносельский районный суд Петербурга закрыл уголовное дела в отношении священника Юрия Сычева и его жены Елены Сычевой, которые обвинялись в том, что они умышленно не лечили приемную дочь от ВИЧ, в результате чего девочка умерла.

Дело закрыто в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ходатайство о прекращении было заявлено стороной защиты. Подсудимые и государственный обвинитель не возражали.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербургской митрополии прокомментировали смерть девочки-подростка, чьи родители, по данным СПИД-центра, не лечили её от ВИЧ по религиозным соображениям.

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