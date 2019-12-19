Как перевозить товары для интернет-магазина?

Открываете интернет-магазин? Отлично, ведь сейчас в интернете можно продавать все, что угодно – от косметики до автомобильных запчастей и сантехники.

Очевидно, что высокие продажи будут в тех городах, где покупатель ограничен в выборе. Как же доставить товар из Москвы на Камчатку или в Якутию? Здесь в игру вступают экспедиционные компании, готовые оказать эту услугу. Основатель компании «ГлавДоставка» Виталий Горбатюк рассказал, как не ошибиться с выбором грузоперевозчика.

Чем вообще занимаются экспедиционные компании?

В основном экспедиционные компании перевозят грузы и обеспечивают их хранение на складе. Наши специалисты помогают клиентам с оформлением документов для перевозки, принимают и упаковывают груз, организовывают его доставку.

В ГлавДоставке мы специализируемся на сборных грузах – это такой удобный формат, когда можно бюджетно и быстро перевезти товар любого размера. Предположим, вам нужно отправить в другой город диван. Вам же не придет в голову арендовать для этого целую фуру? В ГлавДоставке мы за один рейс доставляем грузы сразу для нескольких клиентов. Эта услуга очень востребована у интернет-магазинов, ведь нет абсолютно никаких ограничений по размеру груза. Можно перевезти коробку с одеждой, а можно автомобильный бампер.

Зачем обращаться в экспедиционную компанию, а не в курьерскую службу?

ГлавДоставка – единственная компания на рынке LTL, которая развивается за счет франчайзинга. Наши филиалы находятся в более чем ста городах, поэтому можем предоставить клиентам самые выгодные тарифы на рынке грузоперевозок. Мы специализируемся на перевозке грузов от 50 кг и размером больше 1,5 метров, но по факту работаем с отправлениями любых размеров.

Как же выбрать подходящего грузоперевозчика?

Есть несколько критериев, которые стоит учитывать. Во-первых, возраст компании от пяти лет и более. Безусловно, можно довериться и новичкам, но бренд, удерживающий свои позиции на рынке долгое время, с большей вероятностью окажет качественную услугу.

Во-вторых, предпочтение стоит отдать компаниям с большим количеством филиалов в разных городах. Это отличная возможность расширить географию своего бизнеса или сэкономить там, где вы уже привыкли существенно тратиться.

В-третьих, очень важно страхование груза. На дорогах может произойти все, что угодно – из-за погодных условий случаются простои, груз может повредиться или даже быть украден. Со стопроцентной вероятностью этого не избежать, так что нужно обязательно уберечь себя от возможных убытков. Чтобы клиентам не приходилось заботиться об этом, грузоперевозчики сотрудничают со страховыми компаниями.

Что, если у компании нет своего автопарка?

Компания легко может организовывать перевозки, используя чужой транспорт. Не обязательно, что цена на услуги таких компаний будет выше. Скорее всего, они постараются подкупить клиентов широкой географией перевозок или выгодными предложениями. К тому же, отсутствие собственного транспорта у компании открывает дополнительные возможности для клиента. Ведь компания сможет арендовать любую машину в зависимости от нужд заказчика, а не действовать в рамках того, что есть в наличии.