Путин прокомментировал засекречивание материалов дела Ивана Голунова

Президент России на пресс-конференции объяснил, почему дело журналиста Ивана Голунова засекречено.

По его словам, это связано с тем, что в деле есть данные об организации оперативно-розыскной деятельности, эта информация считается закрытой.

Он также отметил, что в ходе расследования от работы были отстранены пять человек.

Путин также напомнил, что дело расследует Следственный комитет, а не МВД. Президент назвал некорректным утверждение, что силовики придерживаются принципа «своих не сдаем».

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Дело Голунова находится под грифом «секретно». СК сообщал, что засекречена только часть дела, а именно материалы проверки, которую провело Управление собственной безопасности МВД по поводу возможного превышения должностных полномочий сотрудниками ведомства при задержании Голунова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет принял решение засекретить все материалы по делу журналиста Ивана Голунова, в связи с чем он призвал начать общественное, открытое расследование.