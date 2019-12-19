Путин высказался об убийстве террориста в Берлине

Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

По его словам, компетентные органы с российской стороны посчитали бессмысленным официальный запрос о выдаче гражданина Грузии, поэтому общение шло по каналам спецслужб.

Также он отметил, что убитый причастен к терактам на Кавказе и к взрыву в московском метро.

До этого на пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» в Париже Путин назвал убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии «жестким и кровавым» человеком. По словам Путин, Зелимхан Хангошвили является одним из организаторов теракта в московском метро.

Убийство Хангошвили произошло в Берлине в августе 2019 года. Прокуратура Германии считает, что убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. При этом российские власти все подозрения отвергают.

Напомним, сегодня проходит большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки». Он отметил, что, по его мнению, сейчас правильно «быть дипломатом».