Глава комитета по информатизации и связи Чамара уходит из Смольного

Председатель комитета по информатизации и связи Смольного Денис Чамара покидает Смольный.

Его должность займет Станислав Казарин из Самарской области, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, сам Денис Чамара переходит на работу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Отметим, что Денис Чамара работал в Смольном на протяжении 19 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Денис Чамара стал новым главой комитета по информатизации и связи Петербурга. Губернатор Георгий Полтавченко назначил его на этот пост с испытательным сроком шесть месяцев. О назначении чиновника в своем твиттере сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.