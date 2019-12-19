Загитова, заявившая, что уходит из спорта, выступит на «Газпром Арене»

Фигуристка приедет поддержать хоккеистов.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем сообщает администрация петербургского стадиона. Матч между СКА И ЦСКА состоится уже в восемь часов вечера на «Газпром Арене». Сначала для болельщиков выступят олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и украинская группа Artik & Asti.

Напоминаем, что недавно спортсменка заявила, что уходит из спорта – ее заявление стало резонансным. Спустя время она подчеркнула, что приостанавливает карьеру временно. Девушка собирается пропустить чемпионат России и чемпионаты мира и Европы.

После этого тренера Загитовой обвинили в том, что она отказалась от спортсменки и заставила ее сделать такое заявление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сегодня СКА сыграет с ЦСКА на «Газпром Арене».