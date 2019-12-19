Пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась. Она продлилась более четырех часов. За это время президент ответил на вопросы от федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

Пресс-конференция собрала почти 1,9 тыс. журналистов. Президент ответил на два вопросы, которые касаются Петербурга и Ленобласти.

В рамках пресс-конференции он ответил на вопрос, почему так много свалок в Ленобласти и прокомментировал реализацию мусорной реформы в области. Путин подчеркнул, что Петербург и Ленобласть это единый экономический район. По его словам, нужно уметь договариваться с местными жителями. Он отметил, что нужно строить больше предприятий по переработке отходов.

Журналист из Петербурга рассказал о том, что больница имени Боткина в центре города давно нуждается в ремонте, но местные власти ничего с этим не делают. По словам корреспондента, по учреждению бегают крысы и тараканы. Путин признал, что наслышан о проблеме, но не знает, приняты ли меры по ее решению. Он пообещал обсудить этот вопрос с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста японского агентства Kyodo, который говоря о договоре СНВ-3 спросил о «предстоящей ядерной войне».