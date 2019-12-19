Путин о ядерной войне: «Типун вам на язык!»

Путин о ядерной войне: «Типун вам на язык!»
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста японского агентства Kyodo, который говоря о договоре СНВ-3 спросил о «предстоящей ядерной войне».

«Типун вам на язык! «В предстоящей ядерной войне»… Вот чего вы такое говорите? — возмутился Путин. Путин также отметил, что ни на кого не собирается нападать.

Напомним, сегодня проходит большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшие политические деятели считают, что Вашингтон должен присмотреть политику по отношению к России, так как она не является эффективной. Авторы статьи предлагают американскому конгрессу создать двухпартийную группу, которая будет заниматься возобновлением переговоров с Москвой.

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