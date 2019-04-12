Американские политики призвали пересмотреть отношения США и России

Меры необходимо принять для снижения риска развязки ядерной войны и для улучшения безопасности.

Об этом пишут бывший глава департамента США Джордж Шульц, бывший руководитель Минобороны США Уильям Перри, бывший глава комитета сената США по вооружениям силам Сэмюэль Нанн в материалы, облицованным The Wall Street Journal.

Бывшие политические деятели считают, что Вашингтон должен присмотреть политику по отношению к России, так как она не является эффективной. Авторы статьи предлагают американскому конгрессу создать двухпартийную группу, которая будет заниматься возобновлением переговоров с Москвой, сообщают «Известия».

Кроме того, в статье предлагается главе США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину выступить с декларацией, которая окончательно прояснит, что ядерная война не может быть выбрана, поэтому её нельзя развязывать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кадыров хочет, чтобы чеченцам списали долги за газ.